鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-09 15:08

全台首檔主動式債券 ETF 聯博投資等級債入息主動式 ETF(00980D-TW)，自今年 8 月 4 日掛牌以來表現強勁，在主動式債券 ETF 類別中，表現領先。根據最新市場數據，00980D 在資產規模與市價上傲視同業；第二次預估配息金額不縮水，和前次一樣配發每股 0.114 元水平，想搭上配息列車者，11 月 18 日為最後買進日。

00980D站穩主動式債券ETF 規模、股價雙冠 11/19二度配息0.114元不縮水。（圖: shutterstock)）

在當前利率環境多空訊息交雜之際，穩定配息成為投資人最看重的指標之一。聯博投信日前公告，00980D 的第二次配息預估金額每受益權單位仍為 0.114 元，延續了 10 月首次配息的亮眼表現。參與配息之最後買進日訂於 11 月 18 日，除息日為 11 月 19 日。

‌



聯博投信 ETF 發展部副總經理鍾郁婕強調，基金的設計初衷即是透過主動操作，在收益與風險間取得平衡，以滿足投資人每月現金流的需求，此次配息的維持，充分體現了專業團隊在市場波動中精準掌握信用品質與收益潛力的成果。

根據截至 11 月 7 日的最新資料，00980D 展現了驚人的資金吸納能力。在四檔同類型 ETF 中，00980D 憑藉 18.62 億元的資產規模，確立了規模上的領先地位。與此同時，其 20.84 元的市價亦遠高於其他同業，顯示市場對其基金淨值與管理策略的高度認同。

儘管在資產規模與市價上居冠，數據亦揭示了近期市場波動對人氣的影響。截至本月，所有四檔主動債 ETF 的受益人數月增率皆呈現負成長，反映出投資人觀望氣氛濃厚。然而，00980D 的受益人數為 3957 人，月減率為 -2.01%，相較同儕仍展現出較強的黏著度。

在目前市場上已發行的四檔主動式債券 ETF 中，00980D 的表現尤為突出：

排名 代碼 名稱 資產規模（億） 市價（元） 漲跌幅（%） 3 00980D 聯博投等入息 18.62 20.84 0.34 1 00981D 中信非投等債 13.61 10.30 0.39 2 00983D 富邦複合收益 12.46 10.08 0.30 4 00982D 富邦動態入息 13.11 10.06 -0.40