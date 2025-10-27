鉅亨網編輯林羿君 2025-10-27 12:20

南韓總統李在明警告，韓國房地產市場是一個即將破裂的泡沫，他支持韓國央行上週維持利率的決定。

李在明警告：韓國房地產是顆定時炸彈。（圖：REUTERS/TPG）

由於擔心更低的借貸成本可能進一步刺激房地產價格上漲，李在明表示，必須避免引發曾困擾日本數十年的經濟困境。

‌



李在明接受彭博電視採訪時表示：「事實上，韓國正面臨一場非常危險的潛在危機，就像一顆定時炸彈——那就是過度的房地產投資。」他說道，「如果我們降低利率，可能會刺激房地產價格上漲，而這對我們來說已經是一個問題了。韓國央行維持利率不變而沒有降息，這麼做是正確的。」

韓國央行 23 日決議維持政策利率在 2.5% 不變，政策制定者權衡了持續的房地產價格壓力、貨幣市場風險以及圍繞中美關稅談判的不確定性。這項決定符合市場預期。

李在明警告稱，更低的借貸成本可能會進一步扭曲經濟，而房地產一直是導火線。長期以來，房地產一直是投機者青睞的投資工具，導致房價高得驚人，許多普通家庭無法購買自有住房，而那些已經購買住房的家庭則負債累累。

截至 10 月 20 日，首爾公寓價格已連漲 38 週。李在明政府自 6 月上任後推出多輪房產調控措施，價格仍持續上漲。此趨勢突顯了儘管政府限制，住房市場需求依然強勁。

李在明表示，韓國正邁向與日本類似的道路，房價位居全球前列。他警告稱，如果這一趨勢無法解決，可能會大幅回調，並強調需要將資本轉向生產力更高的產業。

他強調，如果這種趨勢持續下去，泡沫必然會破裂。屆時，南韓不僅會在經濟上，而且會在所有領域面臨嚴重的危機，必須防止這種情況發生。

日本資產泡沫的破裂，讓這個原本有望在 20 世紀 80 年代末成為全球最大經濟體的日本，在 1990 年代和 21 世紀初陷入了經濟停滯和通貨緊縮。地價下跌了十多年，股市也花了 30 多年才收復失地。