商總與韓國進口協會簽MOU 推食品、觀光5大產業交流與商機開發

為強化台韓雙邊產業合作與貿易交流，促進企業實質媒合，全國商業總會與韓國進口協會 (KOIMA) 於今 (5) 日舉辦「台韓產業交流論壇暨合作備忘錄簽署與商業媒合會」，雙方簽屬合作備忘錄 (MOU)。商總理事長許舒博表示，雙方未來將以食品、觀光、健康醫療、美容美妝及遊戲等 5 大產業作為合作起點，透過資訊共享、媒合、拓展與共同參展等多元形式，推動實質交流與商機開發。

商總與韓國進口協會簽MOU 推食品、觀光等5大產業交流與商機開發。(圖:商總提供)

許舒博表示，韓國與台灣地緣相近，兩國同為出口導向經濟體，產業結構亦相似，長期在經濟及文化領域往來密切，台灣人喜歡到韓國旅遊，去 (2025) 年約 140 萬人次，韓國來台旅遊也很盛行，約 100 萬人次，但人口基數不同，希望未來除了在進口方面，也歡迎更多的韓國朋友來台灣觀光。

許舒博指出，2024 年台韓雙邊貿易總額達 645 億美元，創歷史新高，然其中我國對韓出口額為 208 億美元，自韓進口為 437 億美元，貿易逆差達 229 億美元，且進口年增率高達 53.8%。顯示雙邊貿易結構仍呈現明顯逆差，近年商總積極和韓國公會組織合作，期望透過產業界交流與合作，讓韓國企業更深入了解臺灣優質產品，逐步提升我國對韓出口能力，實現互利共榮的發展目標。

韓國進口協會會長尹英美則表示，韓台在經濟、文化與人員交流等領域長期合作，彼此為重要經貿夥伴，台灣以半導體、ICT 與精密機械等產業引領全球，展現強勁的創新動能。韓國進口協會自 1970 年成立以來，擁有約 8,300 家會員企業，致力推動進口產業發展與穩定供應鏈，並透過「韓國進口博覽會」促進國際交流，期盼此次 MOU 的簽署能進一步強化兩國的企業合作，開創互利共榮的新契機。