鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-11 11:36

超商雙雄統一超 (2912-TW)、全家 (5903-TW) 甫公布 10 月業績均創下優異成績，統一超寫同期新高，全家更罕見在相對淡季衝出單月新高紀錄，為第四季相對淡季奪得好彩頭，法人預估，不排除今年超商的第四季，將創下同期新高的新紀錄，進一步推升全年營運動能。

超商雙雄淡季逆勢火熱 Q4有望寫新猷。(鉅亨網資料照)

全家 10 月合併營收 97.15 億元，月增 5.58%，年增 6.91%，創單月新高紀錄，累計前 10 月合併營收 909.37 億元，年增 3.88%。

‌



全家說明，10 月主要受惠店數持續成長，並陸續迎來中秋、國慶、光復假期，強勁帶動出遊相關鮮食、一般商品買氣，三明治有成長近 10% 的好表現。杯裝飲品 Let’s Café、茶飲品牌 Let’s Tea 也有 10% 以上成長，酷繽沙業績更成長超過 50%。

而看準健康趨勢，全家於 10 月亦首次從鮮食延伸至飲品，邀請營養師劉怡里監製推出 3 款補水健康飲，助攻健康飲料成長 15%。

一般商品部分，全家則因應連假國內旅宿需求推出盥洗、美妝用品販促活動，業績成長近 20%，並把握中秋送禮需求，實體店鋪與線上通路同推販促活動，禮盒業績近翻倍成長。

展望 11 月，全家看準溫暖型商品需求增加，將陸續推出濃郁型鮮食、現做熱飲，雙十一 OMO 促銷、火鍋季等活動皆紛紛展開，樂觀期待再次點火營運成長動能。

統一超則說明，台灣 7-ELEVEN 持續擴展門市與智 FUN 機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過 8200 家，因應 10 月氣溫驟降、中秋、雙十、國際咖啡日、世界素食日等節令節慶，藉由「uniopen 會員生活圈」串聯線上線下多元銷售渠道，推動多元商品與創新服務。

另一方面，統一超轉投資事業包括悠旅生活 (星巴克)、菲律賓 7-ELEVEN、統一生活 (康是美)、統一精工 (速邁樂加油站) 等也同步成長中。

台灣 7-ELEVEN「uniopen 會員生活圈」已擁有 1900 萬名會員，透過多元會員福利持續帶進新會員、創高消費頻次與客單價。