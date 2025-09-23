鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-23 19:02

‌



超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (23) 日宣布，與經濟部商業發展署啟動的全新合作計畫「自動化門市取貨微型倉」，預計第四季將實地展開運作，將透過建置小坪數、大容量的裝置進行包裹存放管理，並運用工業技術研究院微型倉智慧調度技術，讓民眾到門市領取電商包裹免到櫃台排隊、免查找櫃號，包裹可自動出庫，自助領貨將更省時省力。

統一超門市取貨服務再進化 微型倉年底前亮相。(圖：統一超提供)

統一超說明，據外部調查，超商便利性高為網購包裹取件的首選通路，因應 7-ELEVEN 門市包裹取件量逐年成長，2018 年起統一超於寄取件需求較高的門市導入包裹自取服務，目前服務據點近 2,000 家門市，部分門市也藉由「移動式自助專櫃」提升收納空間、「側標籤」和「智能定位系統」使顧客自助取貨更便利。

‌



而繼 X-STORE 未來超商實現「拿了就走」的無人超商體驗，統一超今年參與經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」，透過 AI 人工智慧、物聯網等技術，開發小坪數的包裹儲存設備微型倉，解決門市目前包裹存放和取貨服務痛點。

統一超說明，當包裹配送至門市，職員僅需將包裹投入微型倉機台，每日可降低至少 1 成的理貨時間，機台內建感應器會掃描包裹後將其自動存入合適尺寸的儲格空間，解決現行存放包裹一直未取出占用空間、小包裹被置放入大儲格空間浪費的情況。