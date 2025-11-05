超商本業獲利穩健 全家前三季賺逾半個股本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-05 18:48

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (5) 日公布第三季財報，單季稅後純益 4.62 億元，年減 83%，每股純益(EPS)2.07 元，主要是因去年同期認列中國投資架構重整一次性稅前利得 28 億元，墊高比較基期，全家表示，實際上本業整體營運表現穩健向上。

全家前三季賺逾半個股本。(鉅亨網資料照)

累計前三季全家合併營收 812.22 億元，年增 3.53%，稅後純益 12.31 億元，EPS 5.51 元。

全家指出，今年前三季便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售連三季正成長，至 9 月底全台總店數達 4411 店，淨增 95 店，同時，轉投資支援本業的晉欣食品、長家食品成長表現亮眼。

另一方面，全家上櫃子公司全家餐飲旗下三品牌總店數達 75 家，營收、獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

目前全家重大投資依既有事業計畫進行中，位於新竹福口的福比麵包二廠即將於 11 月底竣工、12 月稼動，樓地板近萬坪、地上地下共 5 層樓，產線 4 條包括 2 條土司線、1 條麵包線、新增設 1 條蛋糕產線，將可望增加 50% 產能和最高 45 萬個日產量。

全家認為，便利商店本業和差異化泛鮮食是業績成長關鍵動能，第三季因有效掌握夏季體感需求、節慶環境商機，並持續深耕品質構造改革、跨界聯名開發兩大策略，占整體營收穩定在 30% 以上。