〈焦點股〉金控10月獲利報捷！金融股領軍補漲 玉山金止跌重返30元

13 家金控 10 月自結稅後純益合計 737.56 億元，月增 6.87%，前 10 月累計稅後純益達 5065.36 億元 (不含原新光金今年截至 7/24 前的損益)。以單月表現來看，國泰金狂賺 194.4 億元，奪下 10 月金控獲利王寶座，台新新光金發揮合併效益躍居第三名。玉山金與永豐金前 10 月均已賺贏去年一整年。

玉山金董事長黃男州昨日親自召開法說會，說明併購三商美邦人壽原因與綜效，他強調，今年金控獲利表現亮眼，前 10 月累計稅後純益已達 293.3 億元，預期全年獲利突破 300 億元「絕對沒有問題」，並透露 2026 年現金股利可望加碼發放，「將比每股 1.2 元更高」，而三商壽距離 RBC 200% 法定標準的資本缺口不大，未來合併後，將以金控獲利及人壽自行發債來支應，3 年內絕對不會現金增資。