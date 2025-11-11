〈焦點股〉金控10月獲利報捷！金融股領軍補漲 玉山金止跌重返30元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台股今 (11) 日開高，電子股續航力不足漲幅回吐，金融股則受惠 10 月自結獲利報捷普遍走強，包括中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、台新新光金 (2887-TW) 等，盤中均上漲超過 2%，成為多頭關注焦點，玉山金在董事長黃男州親上火線向法人解說後，股價亦止跌重回 30 元之上。
13 家金控 10 月自結稅後純益合計 737.56 億元，月增 6.87%，前 10 月累計稅後純益達 5065.36 億元 (不含原新光金今年截至 7/24 前的損益)。以單月表現來看，國泰金狂賺 194.4 億元，奪下 10 月金控獲利王寶座，台新新光金發揮合併效益躍居第三名。玉山金與永豐金前 10 月均已賺贏去年一整年。
金融股今天展開補漲，中信金盤中股價勁揚逾 2%，最高來到 43.45 元；台新新光金控最高來到 19.5 元；國泰金最高來到 65.7 元。
玉山金董事長黃男州昨日親自召開法說會，說明併購三商美邦人壽原因與綜效，他強調，今年金控獲利表現亮眼，前 10 月累計稅後純益已達 293.3 億元，預期全年獲利突破 300 億元「絕對沒有問題」，並透露 2026 年現金股利可望加碼發放，「將比每股 1.2 元更高」，而三商壽距離 RBC 200% 法定標準的資本缺口不大，未來合併後，將以金控獲利及人壽自行發債來支應，3 年內絕對不會現金增資。
玉山金今天股價止跌，重回 30 元之上，盤中漲逾 2%，最高來到 30.2 元，三商壽股價同步走揚，盤中最高來到 7.3 元。
