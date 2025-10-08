(愛心)全家揭密生鮮四大金剛 鮮蛋晉升銷售億元俱樂部

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-08 11:53

全家揭密生鮮四大金剛 鮮蛋晉升銷售億元俱樂部。(圖：全家提供)

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (8) 日指出，近年小家戶最常在全家回購的四大日常補給是鮮蛋、鮮奶、家庭號土司和衛生紙，去年營業額合計已超過 25 億元，其中，全家鮮蛋商品更晉升億元商品俱樂部。

據內政部統計，台灣兩人戶與三人戶家庭比例超過 50%，顯示小家戶已成主流，使消費行為更趨向「少量、多次、即時」。

而據農業部調查顯示，台灣每人年均食用雞蛋量超過 350 顆，看準此日常飲食商機，全家推出新品「牧場直送生食鮮蛋」，為唯一販售生食級雞蛋並推出自有品牌雞蛋的便利商店。

全家生鮮現做調理部林鴻成部長進一步說明，2-3 人組成的小家戶超過 50%，採購行為具「少量、多次、即時」的特性，而全家憑藉店點密集、24 小時營運的業態優勢，並透過「品牌多元」、「規格多選」、「虛實購買」三大策略，帶動生鮮雞蛋業績逐年成長，年銷售規模突破億元。

另一方面，全家也統計，生鮮雞蛋、鮮奶、家庭號土司、衛生紙是小家戶最常回購 4 大品項，去年共創下逾 25 億元的業績，以衛生紙為例，已連續 3 年創下雙位數成長。

為進一步搶攻小家戶商機，全家 APP 生鮮平台「食食購」正式推出全新訂閱功能「週期購」，商組涵蓋鮮奶、豆漿、米漿、麥片、優格、優酪乳等超過 40 款家庭剛需商品。