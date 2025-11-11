〈焦點股〉緯軟Q3三率三升 獲利寫新紀錄 亮漲停燈

緯軟 ( 4953-TW ) 公布第三季單季稅後純益 1.94 億元，年增 42.86%，每股純益 (EPS)2.66 元，創單季新高紀錄，累計前三季稅後純益 4.37 億元，年增 7.6%，EPS 5.97 元，緯軟認為，全年營收有望挑戰新高，整體獲利也可望優於去年，激勵今 (11) 日股價一度亮漲停燈。

緯軟除了看好今年營收有創創高，展望 2026 年已提出「穩健成長、多元並進」為經營主軸，將加深與互聯網客戶的合作，並積極發展關鍵利基市場，尤其聚焦 AI 和半導體兩大重點領域，打造新的成長引擎。