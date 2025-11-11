〈焦點股〉緯軟Q3三率三升 獲利寫新紀錄 亮漲停燈
鉅亨網記者王莞甯 台北
緯軟 (4953-TW) 公布第三季單季稅後純益 1.94 億元，年增 42.86%，每股純益 (EPS)2.66 元，創單季新高紀錄，累計前三季稅後純益 4.37 億元，年增 7.6%，EPS 5.97 元，緯軟認為，全年營收有望挑戰新高，整體獲利也可望優於去年，激勵今 (11) 日股價一度亮漲停燈。
緯軟受惠於營收創高、客戶結構調整效益逐步顯現以及營運效率顯著提升，第三季達成三率三升，推升營業利益、獲利和 EPS 均創單季新高紀錄。
受第三季營運表現帶動，緯軟累計前三季營業利益轉為正成長，增幅優於營收，顯示成本結構和營運效率持續提升。
緯軟除了看好今年營收有創創高，展望 2026 年已提出「穩健成長、多元並進」為經營主軸，將加深與互聯網客戶的合作，並積極發展關鍵利基市場，尤其聚焦 AI 和半導體兩大重點領域，打造新的成長引擎。
