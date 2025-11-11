美股漲完換港股！IRON機器人發布後獲小摩德銀花旗等大行喊進 小鵬今早盤強漲逾15%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-11 10:37

繼昨 (10) 日晚間在美股大漲 16.24% 後，小鵬汽車(09868-HK) 今 (11) 日在港股開高走高，漲破 100 港元大關，截至發稿，股價大幅攀漲逾 15.4%，主要因為該公司近期發布的物理 AI 成果獲多家大型投資銀行看好。

近日，摩根士丹利、德意志銀行、花旗、中金公司、中信證券等多家重量級投資機構紛紛發佈研究報告強推小鵬汽車，其中花旗稱小鵬雖然目前正處於量化新業務盈利能力上行的早期階段，但相信這將為股票帶來良好市場情緒，並助其估值從過去新能源汽車的估值水準，逐步提升至與 AI、科技及 Robotaxi 連結的更高溢價水準。

德銀在報告中指出，小鵬邁向具身智慧全球領導者地位一大步，並給予「買進」評等，摩根士丹利亦喊「增持」，ADR 目標價設為 30 美元，中金公司也給出「維持跑贏行業」評級，同時重申港股、美股目標價於 108 港元、28 美元不變。

中信證券也認為，從現在到 2026 年，隨著小鵬 VLA、機器人等量產落地，公司會逐漸從「新勢力汽車公司」的定位，轉變為「探索物理 AI 前沿技術的科技公司」; 而持續探索未知領域的技術能力，也正是小鵬的核心競爭優勢。

小鵬日前在 2025 小鵬科技日上圍繞「物理 AI」發佈四項重要應用，包括小鵬第二代 VLA 大模型、小鵬 Robotaxi、全新一代 IRON 人形機器人，以及匯天飛行汽車，其中女性機器人的亮相和極致擬人步態一經發佈後備受海內外使用者和投資人關注，一度被質疑是否有真人藏在機器人裡”。

為回應國內外網友爭議，小鵬官方直播解剖了機器人的腿部，工作人員手持剪刀，在通電狀態下直接剪開 IRON 機器人的小腿仿生皮膚，隨著「肌肉層」被剝離，機械骨骼完全暴露，IRON 機器人依然可以穩穩走完貓步。

根據介紹，全新一代 IRON 機器人全身有 82 個自由度，擁有類人脊椎、肌肉、皮膚等。

小鵬汽車董事長兼執行長何小鵬在科技日當天表示，IRON 機器人將於 2026 年底實現量產，首批將進入商業場景提供導覽、導購、導巡等服務。

值得一提的是，特斯拉執行長馬斯克對 IRON 機器人的影片點讚並表示：「特斯拉和中國公司將主導市場。我非常尊重中國的競爭對手，中國有很多聰明、勤奮的人。」

隨後，何小鵬回應稱：「很開心馬斯克在這次股東會中取得勝利，同時相信特斯拉機器人和 Robotaxi 都做得很棒，期待更大的成功。」