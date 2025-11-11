痛批美15年監管規定！巴菲特：薪酬比規定是災難 給了企業執行長藉口「喊加薪」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-11 08:40

即將卸下波克夏海瑟威執行長一職的「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 周一 (10 日) 在感恩節致股東信中宣布兩大關鍵動向：一是加速將 1490 億美元遺產轉移至子女基金會，二是保留足夠波克夏 A 類股份，來鞏固接班人 Greg Abel 的股東信任。

（圖：Shutterstock）

巴菲特還在股東信中批評美國監管機構要求上市公司將執行長與普通員工薪酬進行比較的規定，稱「善意未達預期，反適得其反」。

他指出，2008 年金融危機後問世的中位數薪資比對規則，是試圖讓執行長們難堪、抑制薪酬飆漲，實質上卻激化企業間互相比較。如果這項規定的目標是限制執行長薪酬的爆炸性成長，但這根本不起作用。

巴菲特在信中寫道：「A 公司執行長看著競爭對手 B 公司，巧妙向董事會傳達『我更值得高薪』的信號。新規定催生出來的是嫉妒，而非節制。讓非常富有的執行長在意的是，其他執行長們變得更富有。畢竟他們也是凡人，嫉妒與貪婪如影隨形。」

針對美國證交會 (SEC) 的具體要求，巴菲特諷刺稱這些規定讓企業年報長度暴增五倍，卻未見顧問建議削減高管薪酬。他以自家公司為例，自己 40 餘年薪資僅 10 萬美元，外加 30.5 萬美元家庭與安保支出，公司員工薪資中位數 8.21 萬美元，二者比例僅 4.94：1，遠低於許多企業，但監管規則仍強迫企業公開此類數據。

這一最新表態延續波克夏海瑟威對 SEC 薪酬披露政策的質疑。