鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-11 02:31

‌



瑞士與美國的關稅談判傳出重大進展。根據多家外媒周一 (10 日) 報導指出，雙方接近達成一項新協議，將美方對瑞士出口商品的關稅從目前的 39% 大幅降至 15%，可望在兩周內敲定。不過，瑞士官方對此保持低調，僅表示談判仍在進行中，拒絕評論細節。

瑞士傳與美國關稅談判現曙光 擬由39%降至15%(圖：REUTERS/TPG)

瑞士經濟事務部發言人周一向《路透》表示：「談判仍在進行，我們不再作進一步評論。」白宮與美國貿易代表署 (USTR) 同樣拒絕回應相關消息。

‌



據《彭博》援引知情人士消息報導，若協議順利完成，將為瑞士企業帶來重大喘息。美國在今年 8 月 1 日突襲式宣布對瑞士進口商品課徵 39% 關稅，為所有已開發國家中最高水準，衝擊瑞士鐘錶、機械設備與巧克力等主要出口產業。該日期亦恰逢瑞士國慶日，被外界形容是「象徵性打擊」。

知情人士指出，這項懲罰性關稅源於美方對雙邊貿易逆差的抱怨。川普政府認為美國對瑞士存在約 400 億美元商品貿易逆差，而瑞士方面則主張，該逆差被服務貿易進口所抵銷。雙方 7 月底的前一輪談判破局後，瑞士經濟前景顯著惡化。瑞士央行近日表示，由於美方大幅加稅，「經濟展望已明顯惡化」，失業率攀升至四年來新高，第三季國內生產毛額 (GDP) 可能出現萎縮。

據報導，這次談判之所以出現轉機，源於上周瑞士多位億萬富豪與企業高層親赴白宮會晤美國總統川普。會談氣氛良好，川普隨後指示美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 加快與瑞士同行直接磋商。瑞士首席貿易官阿媞達 (Helene Budliger Artieda) 也頻繁往返華府進行「穿梭外交」，為最終協議鋪路。