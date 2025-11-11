鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-11 05:30

法國、瑞典和丹麥的漁民正在向烏克蘭運送舊漁網，以抵禦俄羅斯無人機襲擊。法國已向烏克蘭運送了 280 公里長的舊漁網，瑞典和丹麥的漁民也捐贈了數百噸舊漁網。

對付無人機！歐洲多國緊急往烏克蘭送舊漁網。（圖：Shutterstock）

漁網通常可以使用一到兩年，然後就會被廢棄、回收。據《衛報》周日（9 日）報導，現在這些廢棄物派上新用場：「捕獲俄羅斯無人機」。

這些漁網由馬鬃編織而成，極其耐用。烏克蘭人利用漁網建造「隧道」，使無人機螺旋槳纏繞其中。這種做法被比作「蜘蛛用網捕捉蒼蠅」。

烏克蘭第 93 機械化旅發言人雷巴科娃表示，頓涅茨克地區正在架設反無人機網「隧道」。這些隧道讓軍事人員、裝備、傷員和民用車輛在前線地區安全通行。

法國捐贈給烏克蘭的舊漁網由該國布列塔尼大區慈善機構「克尼克團結」負責。

該機構後勤部門負責人阿巴齊烏說：「過去兩年，戰爭形態發生了變化。以前我們甚至都沒想過無人機，但現在這是一場無人機戰爭。最初，這些網被用來保護前線附近的野戰醫院，後來又被用來保護道路和橋梁…… 令人驚訝的是，簡單的東西竟然如此有效。」