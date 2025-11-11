鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.47元，預估目標價為34.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.47元，其中最高估值-1.08元，最低估值-1.55元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.08(-1.08)
|-0.36
|-0.36
|2.12
|最低值
|-1.55(-1.48)
|-1.56
|-1.73
|-1.63
|平均值
|-1.39(-1.36)
|-0.95
|-0.92
|-0.32
|中位數
|-1.47(-1.42)
|-0.83
|-0.86
|-0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|8,200萬
|4.09億
|29.71億
|最低值
|0.00
|-8,340萬
|0.00
|7,920萬
|平均值
|0.00
|853萬
|1.19億
|10.08億
|中位數
|0.00
|699萬
|5,155萬
|5.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.76
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|營業收入
|86萬
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
