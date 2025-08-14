鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.11元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.08元下修至-1.11元，其中最高估值-0.32元，最低估值-1.2元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.32(-0.32)
|-0.36
|-0.37
|1.93
|最低值
|-1.2(-1.2)
|-0.89
|-1.25
|-1.63
|平均值
|-0.96(-0.89)
|-0.59
|-0.68
|-0.17
|中位數
|-1.11(-1.08)
|-0.6
|-0.56
|-0.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|2.16億
|4.09億
|24.82億
|最低值
|0.00
|-5,700萬
|640萬
|7,920萬
|平均值
|0.00
|3,079萬
|1.28億
|8.88億
|中位數
|0.00
|707萬
|7,600萬
|3.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.76
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|營業收入
|86萬
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
