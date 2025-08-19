鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為34.50元
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.08元下修至-1.13元，其中最高估值-0.32元，最低估值-2.37元，預估目標價為34.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.32(-0.32)
|-0.36
|-0.37
|1.93
|最低值
|-2.37(-1.2)
|-3.43
|-3.73
|-1.83
|平均值
|-1.15(-0.97)
|-0.82
|-0.99
|-0.45
|中位數
|-1.13(-1.08)
|-0.6
|-0.69
|-0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.00
|8,200萬
|4.09億
|24.82億
|最低值
|0.00
|-5,700萬
|640萬
|7,920萬
|平均值
|0.00
|1,215萬
|1.18億
|10.23億
|中位數
|0.00
|703萬
|6,378萬
|5.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.76
|-0.96
|-0.41
|-0.99
|-0.31
|營業收入
|86萬
|181萬
|71萬
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
