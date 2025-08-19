search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為34.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.08元下修至-1.13元，其中最高估值-0.32元，最低估值-2.37元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.32(-0.32)-0.36-0.371.93
最低值-2.37(-1.2)-3.43-3.73-1.83
平均值-1.15(-0.97)-0.82-0.99-0.45
中位數-1.13(-1.08)-0.6-0.69-0.5

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.008,200萬4.09億24.82億
最低值0.00-5,700萬640萬7,920萬
平均值0.001,215萬1.18億10.23億
中位數0.00703萬6,378萬5.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSSMMT

