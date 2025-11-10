鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至27.92元，預估目標價為244.00元

search icon



鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.42元上修至27.92元，其中最高估值30.15元，最低估值21.26元，預估目標價為244.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值30.15(30.15)28.9525.45
最低值21.26(21.26)21.521.1
平均值26.94(26.74)23.7423.92
中位數27.92(27.42)23.9424

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值599.39億645.60億703.04億
最低值576.62億615.92億645.16億
平均值593.89億630.78億667.66億
中位數595.72億629.67億663.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS17.314.96-5.22-1.2016.99
營業收入447.91億505.88億514.12億570.94億641.06億

詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

