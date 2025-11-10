鉅亨速報 - Factset 最新調查：全州保險(ALL-US)EPS預估上修至27.92元，預估目標價為244.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對全州保險(ALL-US)做出2025年EPS預估：中位數由27.42元上修至27.92元，其中最高估值30.15元，最低估值21.26元，預估目標價為244.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.15(30.15)
|28.95
|25.45
|最低值
|21.26(21.26)
|21.5
|21.1
|平均值
|26.94(26.74)
|23.74
|23.92
|中位數
|27.92(27.42)
|23.94
|24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|599.39億
|645.60億
|703.04億
|最低值
|576.62億
|615.92億
|645.16億
|平均值
|593.89億
|630.78億
|667.66億
|中位數
|595.72億
|629.67億
|663.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|17.31
|4.96
|-5.22
|-1.20
|16.99
|營業收入
|447.91億
|505.88億
|514.12億
|570.94億
|641.06億
詳細資訊請看美股內頁：
全州保險(ALL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
