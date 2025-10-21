鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.18元，預估目標價為34.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.13元下修至-1.18元，其中最高估值-1.03元，最低估值-2.37元，預估目標價為34.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.03(-1.03)-0.36-0.361.93
最低值-2.37(-2.37)-3.43-3.73-1.83
平均值-1.34(-1.22)-0.91-1.01-0.48
中位數-1.18(-1.13)-0.67-0.82-0.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.008,200萬4.09億24.82億
最低值0.00-8,340萬0.007,920萬
平均值0.00853萬1.06億9.46億
中位數0.00699萬5,155萬4.94億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.76-0.96-0.41-0.99-0.31
營業收入86萬181萬71萬0.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

