真空蒸鍍薄膜廠岱稜Q3獲利創新高 1-9月EPS達3.52元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 16:03

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (10 ) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季，在本業表現不俗且認列處分中國子公司利益挹注下，稅後純益 1.49 億元，季增 1.15 倍，年增 16.44%，每股純益 1.59 元，1-9 月稅後純益 3.31 億元，年增 18.07%，每股純益 3.52 元。

岱稜科技董事長蔡國龍。(鉅亨網記者張欽發攝)

岱稜科技 2025 年第三季營收爲 8 億元，毛利率 33.67%，季減 7.94 個百分點，年減 5.75 個百分點，在本業表現佳且認列處分中國子公司利益之挹注下，稅後純益 1.49 億元，創新高，季增 1.15 倍，年增 16.44%，每股純益 1.59 元。

岱稜科技 2025 年前三季營收爲 23.02 億元，毛利率爲 38.49%，年減 0.52 個百分點，稅後純益 3.31 億元，創同期新高，年增 18.07%，每股純益 3.52 元，

岱稜 2025 年第三季營收 8 億元，季增 5.87%，年減 8.3%，主要還是受到台幣升值匯率波動影響，受惠於美國子公司表現持續亮眼，第三季營收仍來到歷史次高水準；同時岱稜今日公布 10 月合併營收 2.48 億元，月減 1%，年增 11.92%，整體業績表現仍然不俗。現階段美國市場之品牌推展已取得不錯之成效，雖近期受到關稅亂流影響衝擊第三季的毛利率表現，公司表示近期已啟動報價調整進行因應，期望能抑制關稅衝擊不再擴大。

岱稜科技同時借助美國品牌推廣的成功經驗，持續推進波蘭子公司在歐洲的市場布局，為 2026 年的營運增添動能。

另一方面，岱稜於今年 8 月下旬董事會通過轉售中國無錫子公司 100% 股權，並於 9 月完成處分認列相關之處分利益及匯兌損失，公司表示，中國子公司的轉售只是集團整體營運策略的調整，主要考量兩岸政治風險可能的衝擊，因此將中國區製造型子公司進行出售，另行設立資本規模較小之銷售型子公司，此舉對集團整體合併營收影響不大，且同步能進行集團投資架構調整，將更有利於集團整體稅務規劃。