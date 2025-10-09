〈電子五哥營收〉仁寶Q3營收1871億元小幅季增 非PC業務明年逐步貢獻
鉅亨網記者劉玟妤 台北
仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公告 9 月營收 697.19 億元，第三季營收 1871.2 億元，季對季小幅成長，符合先前法說會預期。仁寶指出，PC 業務第四季仍有望成長，非 PC 業務持續推進中，預計明年開始貢獻。
仁寶 9 月營收 697.19 億元，月增 18.55%，年減 16.77%；第三季營收 1871.2 億元，季增 3.7%，年減 23.41%；累計今年前三季營收 5666.61 億元，年減 16.8%。仁寶表示，第三季營收營收季對季小幅成長符合預期。
至於 PC 出貨，仁寶 9 月出貨 250 萬台，9 月受惠季底效應，月增 8.7%，年減 13.79%，第三季 PC 出貨 710 萬台，季對季持平，年減 14.46%。仁寶指出，第四季 PC 市場不確定性因素多，不過認為仍有機會，有望跟隨客戶腳步成長。
至於非 PC 業務，仁寶則說明， 消費性電子產品第三季有所成長，不過第四季變數仍大，因此需持續觀察。仁寶強調，將持續推進新事業，包括 5G、伺服器、車用、醫療及工業，相關營收將在明年開始貢獻。
另外，針對美國投資，仁寶表示，目前計劃持續進行中，預計明年上半年量產，主要供應伺服器產品。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇