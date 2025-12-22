search icon



〈焦點股〉仁寶Q4伺服器業務展望正向 價量齊揚站回30元關

鉅亨網記者劉玟妤 台北

仁寶 (2324-TW) 持續布局伺服器業務，看好第四季伺服器業務將優於第三季，且美國德州廠區預計明年第二季完工後，於下半年開始貢獻，將導入 L10 與 L11 製程，仁寶今 (22) 日價量齊揚，並站回 30 元關卡。 

cover image of news article
仁寶Q4伺服器業務展望正向，價量齊揚站回30元關。(圖：shutterstock)

仁寶今天早盤以 30 元開高走高，盤中最高漲至 31 元，漲逾 4%，截至 10 點 50 分，股價暫報 30.85 元，漲幅約 3.87%，同步站回 30 元關卡與半年線，成交爆量超過 1.8 萬張。 


值得注意的是，外資近日持續敲進仁寶，連續 8 個交易日買超仁寶，近 8 個交易日合計買超 3.8 萬張，不過投信與外資對作，連續 12 個交易日賣超，合計賣超 4 萬張。至於三大法人上周買賣超狀況，三大法人連續 4 個交易日買超，上周合計買超 2033 張。 

非 PC 業務方面，仁寶預期，第四季除伺服器表現將優於第三季外，也看好 5G 業務，不過其他業務在第三季達出貨高峰後，第四季將個位數衰退。 

PC 業務部分，仁寶指出，預期明年 PC 出貨將持平，需持續觀察記憶體供應等不確定性因素，不過目前觀察客戶拉貨狀況，短期內 PC 出貨不會受到記憶體缺貨影響。 


相關行情

台股首頁我要存股
仁寶30.7+3.37%

