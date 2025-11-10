裕慶-KY 10月營收2.66億元年減2.33% 印尼新廠11月投產
鉅亨網記者張欽發 台北
裕慶 - KY(6957-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊，2025 年 10 月營收爲 2.66 億元，月減 10.68%，年減 2.33%，2025 年 1-10 月營收 29.4 億元，年減 6.48%，主要受到今年電動床機構件主力客戶訂單出貨減少的影響。而印尼新廠在 11 月投產。
裕慶 - KY 表示，近年積極深化商用展示架 ODM 業務動能，不僅在開拓全球知名品牌、百貨及零售通路等合作客戶量體，以及專案設計與量產件數皆逐年提升，以 2025 年累計前 10 月商用展示架 ODM 業務美元銷售仍較去年成長，並改寫歷年同期次高。。
裕慶 - KY 近期接獲美國居家修繕龍頭與分別針對展示架閉門系統、智能灑水功能植物架等追加急單需求，其中，展示架閉門系統產品具備高安全性與便利性設計，門市操作人員可輕鬆開關展示櫃門，提升商品更換效率與管理便利，同時可有效降低竊盜風險。
而裕慶 - KY 的智能灑水功能植物架則結合濕度感測與自動澆灌系統，能自動偵測植物水分狀況進行澆灌，維持植物長期美觀狀態，並協助門市降低人力維護成本與作業時間等效益，若訂單於今年底前完成出貨認列，有助於堆疊整體營運動能，並創造第四季營收表現有機會優於去年同期水準。
展望 2025 年第四季，觀察美國居家修繕龍頭與全球最大軟性飲料公司，美國最大西部服飾零售商等商用展示架業務客戶訂單需求，加上客戶新產品專案導入進度推進，集團整體接單仍保持成長態勢，
同時，裕慶 - KY 旗下印尼新廠於 11 月正式投產，除有助於滿足客戶多元區域採購供應需求，增添裕慶 - KY 開拓東南亞市場業務契機，亦能提升出貨效率與交期彈性，集團仍強化生產製程優化，以確保品質一致性與產能效益最大化，進一步強化全球供應鏈競爭力，預期新產能挹注將自 2026 年起逐步顯現，以期帶動未來營運良好成長表現。
