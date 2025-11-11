鉅亨網編輯林羿君 2025-11-11 12:16

路透引述兩名知情人士報導，10 月底川習會後，美國聯邦調查局 (FBI) 局長巴特爾在上周秘密訪問中國，磋商芬太尼以及執法合作等議題。

FBI局長上周秘密出訪中國 磋商芬太尼與執法合作。(圖:shutterstock)

消息知情人士表示，巴特爾 11 月 7 日密訪北京，8 日與中國官員磋商，僅停留一日。此次高級別會談旨在解決跨境毒品問題，並加強兩國執法機構間合作，中國外交部發言人林劍周一 (10 日) 表示，他對此次訪問並不知情，各界正密切關注會談細節和成果。

美國總統川普 10 月與中國國家主席習近平會談後，宣布將因為芬太尼問題而對中國商品加徵的懲罰性關稅減半至 10%。川普會後向記者表示，習近平將「非常努力地阻止」芬太尼流向。

芬太尼是一種高致命性的合成鴉片類藥物，是美國目前藥物過量致死的主要原因。