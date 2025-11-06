〈玉山金併三商壽〉三商壽工會樂見合併 盼玉山主動參與員工安置計畫協商

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 01:08

‌



玉山金控 (2884-TW) 與三商美邦人壽(2867-TW)5 日共同宣布達成合意併購共識，玉山金擬以每 0.2486 股換發 1 股三商人壽股票，取得三商人壽全部股權，預計於 2026 年 1 月 23 日召開股東臨時會通過此案。對此，三商美邦人壽企業工會表示，希望玉山未來主動參與雙方員工安置計畫協商，並積極回應工會 3 大訴求。

玉山金控(2884-TW)與三商美邦人壽(2867-TW)5日共同宣布達成合意併購共識。(鉅亨網資料照)

面對當前金融整併趨勢，工會對於本合併案抱持審慎樂觀的態度，期待雙方透過整併後創造更具競爭力的未來，以及玉山金控主動在後續勞資雙方協商員工安置計畫時參與其中，並且積極回應工會「尊重員工、保障權益、視員工是最佳資產」的訴求。

‌



工會理事長曾俊能指出，工會於 10 月 25 日發函給金管會，依據金管會「金管銀法字第 1110273783 號」函，以及《金融機構合併法》第 12 條第 1 項第 2 款規定，金融機構申請合併時，應提出經勞資協商完成「員工安置計畫」，並納入合併審查文件審酌，以保障勞工權益。金管會銀行局 4 日已函覆 (正本：玉山金控)「應落實確保員工相關權益」。

工會進一步強調，本合併案在整併過程應秉持公開透明、誠信協商的原則，玉山金控、三商美邦人壽亦應儘速與工會展開協商且達成「員工安置計畫」共識，以保障上萬業務員及內勤員工的工作權與福利。