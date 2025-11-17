〈中信金法說〉總座估年底匯率30元震盪 「2元以內升幅外準金可吸收」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-17 17:15

中信金控 (2891-TW) 今 (17) 日舉行 2025 年第三季法人說明會，壽險業 2026 年接軌 IFRS 17 及新一代清償能力制度在即，外界關切合約服務邊際 (CSM)、避險策略及台幣匯率等議題，中信金總經理高麗雪指出，今年底前預期匯率在 30 元上下震盪，中長期偏升看待，以目前台壽外匯準備金水庫估算，台幣變動在 2 元以內都不會對損益造成影響；台壽今年前三季 FYP 年增 37%，但以投資型保單為大宗，預估全年 CMS 降至 117 億元，接軌日的 CSM 餘額仍有 1200 億元以上的水準。

中信金總經理高麗雪(右)與台灣人壽策略長葉栢宏(左)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

中信金法說會由總經理暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。台灣人壽持續深化通路經營，推出多元化保險商品以滿足不同客群需求，帶動前三季新契約保費較去年同期成長 37%。儘管上半年因美元貶值造成匯兌損失影響獲利，第三季受惠股市回溫，成功掌握投資契機，實現資本利得並挹注股利收入，前三季稅後純益達 177.4 億元，年減 16%。

關於台美上周發布匯率聯合聲明，雙方同意「不應操縱匯率」，台灣央行承諾干預匯市數據自每半年發布一次改為每季一次。高麗雪指出，今年以來美國財政部已就匯率問題跟各國協商，包括日本、韓國、瑞士、泰國、馬來西亞，從他國經驗來看，簽完聲明後並未造成匯率大幅升值，但台幣短期波動難免，包括外資進出口、利差縮窄、經常帳、外資進出與 ETF 投資款匯入匯出都會有所影響，公司會持續關注匯率走勢。

台壽 9 月底避險比率降至 50%，關於避險策略，策略長、資深副總葉栢宏表示，台灣人壽 7 月獲主管機關核准提撥新台幣 151 億元責任準備金，以充實外匯價格變動準備金，截至 9 月底餘額為 176 億元，未來匯率上的變動影響損益都會從準備金中吸收，台壽會持續看市場變動趨勢，適時調整避險比例。

葉栢宏進一步指出，若是市場上的避險工具成本可以維持在 3% 合理水準以下，就會持續提升避險比率，以目前外匯準備金水位來看，新台幣兌美元匯率變動在 2 元以內，都不會對損益產生影響。

高麗雪表示，根據內部評估，到年底之前新台幣匯率預期會在 30 元左右震盪，中長期還是有滿強勁的支撐，台幣偏升看待，但要持續觀察外資、進出口等狀況，以及各國貨幣消長，以目前動盪狀況來看並不是這麼好預估，無法提供準確的匯率區間預測值。

媒體關注台壽接軌日 CSM 餘額，葉栢宏說，根據 9 月底市場利率估算，仍有 1200 億元以上的水準，至於年度新增 CSM 目標方面，由於今年前三季初年度保費成長 37%，但部分屬於投資型保單，若是年金類就沒有計算在 CSM，導致原先目標 (130 億元) 受影響，預估今年達成率約 9 成，也就是約 117 億元。台壽先前表示，希望每年 CSM 都能有兩位數的成長幅度，中長期目標為每年 150-200 億元。

關於 ICS 過渡措施，葉栢宏表示，ICS 是資本更嚴格的制度，因此主管機關給予 15 年過渡期，目前台壽 RBC 達 369%，相當不錯的水準，因此，要到 ICS 125% 可分 15 年過渡，按照保險局公布內容來看，暫時沒有考慮申請五年內加速攤還的超借資本措施。