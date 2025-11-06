〈玉山金併三商壽〉「同行非冤家、異業可為師」 翁肇喜喊話員工：託付給玉山最有利

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 00:59

三商美邦人壽 (2867-TW) 董事會 5 日通過與玉山金控 (2884-TW) 的合併案，對此，三商壽董事長翁肇喜發出內部信向員工說明，強調董事會經多方評估後，做出最有利於公司長遠穩健發展的決定，就是託付給玉山金控、共同攜手打拚。他一向相信「同行不是冤家，異業可以為師」，只要是同樣秉持誠信經營的理念、有志於永續經營的企業家必然可以共同合作，互相扶持成長，期待在玉山金控更豐富的資源挹注及新的文化激盪之下，可以讓公司的競爭力加倍提升。

玉三併未來將採全換股方式，由玉山金全數取得三商壽股權，名稱可能變更為玉山人壽。翁肇喜於信件中指出，三商美邦人壽長期以誠信經營、體質健全，即使近年因經濟環境波動與壽險市場轉型而面臨挑戰，公司對長遠發展仍具信心。不過，在多次市場劇烈波動中，公司深刻體認到，資本規模受限使投資與避險彈性不足，進而影響獲利動能與整體成長步調。

他表示，為突破瓶頸，公司持續尋找具資金實力與經營專業、能協助提升獲利的策略投資人，如今與玉山金控結盟，正是雙方理念契合、優勢互補的結果。玉山金控旗下原本尚未布局壽險事業，未來可望透過本次整合，完善金控版圖，形成綜效，並確保三商美邦人壽員工的工作權益獲得保障。

翁肇喜同時強調，三商集團並未退出，而是以不同角色持續支持公司；即使未來名稱可能有所調整，團隊的永續經營理念與服務保戶、回饋股東的使命不會改變。