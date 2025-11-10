日本央行升息時程逼近：決策委員暗示「幾乎萬事齊備」 最快12月行動

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-10 13:50

日本央行最近一次政策會議的記錄顯示，下一次升息的時程可能逼近，最快在 12 月就可能實施，這與許多市場參與者的預期相符。

日本央行升息時程逼近：決策委員暗示「幾乎萬事齊備」 (圖:shutterstock)

根據周一 (10 日) 公布的意見摘要，9 名決策委員之一指出，「採取進一步行動，使政策利率正常化的條件，幾乎已經具備」，儘管他也同時強調需要審視基礎通膨的狀況。

在 10 月 30 日結束的為期兩天會議中，委員會以 7 票對 2 票的結果，決定維持現行政策利率在 0.5% 不變。值得注意的是，這是連續第二次會議出現兩名委員投下反對票，呼籲升息。

升息關鍵繫於年度薪資談判

摘要反映出，9 人委員會更加傾向於認為下次升息時機正在接近，這與總裁植田和男最近暗示未來幾個月可能採取行動的信號一致。目前，委員會的焦點已轉向今年稍後開始的下一輪年度薪資談判。

一位委員表示，當美國關稅相關的不確定性消退後，需要審視薪資動能的「初期」跡象。這符合植田總裁上個月在會後記者會上的說法，也意味著決策當局或許希望在年底或明年初，工會和雇主於 3 月發布初步統計數據之前，獲得他們所需的信心。

一位委員總結了政策轉向的條件：「如果全球經濟或金融市場沒有負面消息，並且如果確認企業積極設定薪資的行為將會維持，這很可能促使政策改變。」

儘管面臨美國關稅，迄今為止，薪資漲幅的動能幾乎沒有出現急劇下降的跡象。日本最大的勞工聯合組織上個月表示，他們將為即將到來的談判設定與一年前相同的目標，而該目標最終促成了過去 34 年來最慷慨的加薪成果。

市場高度預期

在市場預期方面，幾乎所有 觀察家都預期借貸成本將在明年 1 月前提高。上個月的一項調查顯示，約有一半的觀察家預期日本央行將在下個月 (12 月) 提高借貸成本，約 98% 的人預測最遲將在一月採取行動。因此，市場焦點已轉向 12 月 19 日或下個月的會議。