市場需求高 亞泰金屬1-9月稅後純益1.11億元 EPS 4.14元
鉅亨網記者張欽發 台北
CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 今 (10) 日公布最新財報獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 5302 萬元，季增 1.14 倍，年增 2.49 倍，每股純益達 1.97 元，2025 年 1-9 月亞泰金屬稅後純益爲 1.11 億元，年減 7.2%，每股純益爲 4.14 元。
亞泰金屬 2025 年第三季營收 4.21 億元，毛利率 21.14%，季減 6.41 個百分點，年增 5.51 個 百分點，單季稅後純益 5302 萬元，季增 1.14 倍，年增 2.49 倍，每股純益達 1.97 元。
亞泰金屬 2025 年 1-9 月營收 11 億元，毛利率 23.25%，年增 3.41 個百分點，稅後純益爲 1.11 億元，年減 7.2%，每股純益爲 4.14 元。
亞泰金屬受惠銅箔基板 (CCL) 相關業者持續擴大產能布局，尤其多數廠商積極推進海外設廠進程，以強化供應韌性與區域服務能力，帶動集團旗下高階 CCL 含浸設備訂單提升。
隨著 AI 技術應用、電動車及 5G/6G 通訊技術加速發展，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，帶動相關設備投資動能延續，且亞泰金屬仍積極爭取擴產設備商機，並同步優化楊梅一、二廠生產配置與內部製程效率，提升整體交付速度與接單彈性。
