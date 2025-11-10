市場需求高 亞泰金屬1-9月稅後純益1.11億元 EPS 4.14元

‌



隨著 AI 技術應用、電動車及 5G/6G 通訊技術加速發展，帶動高頻高速傳輸銅箔基板需求持續增加趨勢，帶動相關設備投資動能延續，且亞泰金屬仍積極爭取擴產設備商機，並同步優化楊梅一、二廠生產配置與內部製程效率，提升整體交付速度與接單彈性。