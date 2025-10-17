設備廠亞泰金屬自結Q3每股稅後賺1.99元 前三季EPS達 4.16元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 16:32

‌



CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 今 (17) 日公布最新自結獲利資訊，2025 年 9 月營收 1.41 億元，單月稅後純益 1600 萬元，每股純益爲 0.59 元，就亞泰金屬在 8 月以來逐月公布的的單月獲利數來看，2025 年第三季稅後純益 5400 萬元，每股純益 1.99 元，前三季每股純益達 4.16 元。

亞泰金屬總經理黃源財。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞泰金屬公布的自結第三季營運數字來看，第三季營收達 4.21 億元，年增約 15.66%，單季自結稅後純益爲 5400 萬元，爲 5 季以來新高，季增 1.19 倍，年增 2.56 倍，單季每股純益 1.99 元。

‌



亞泰金屬自結第三季獲利數加上 2025 年上半年財報計算，2025 年前三季營收爲 11.01 億元，稅後純益 1.12 億元，年減 4.67%，前三季每股純益達 4.16 元。法人估計，亞泰第四季營收及獲利可望挑戰第三季的水準。

亞泰金屬受惠銅箔基板 (CCL) 相關業者持續擴大產能布局，尤其多數廠商積極推進海外設廠進程，以強化供應韌性與區域服務能力，帶動集團旗下高階 CCL 含浸設備訂單提升。