OTC：亞泰金屬今起列為處置股 每5分鐘撮合一次

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-29 09:07

‌



CCL 含浸設備廠亞泰金屬 (6727-TW) 因最近 10 個交易日內有 6 個交易日經 OTC 公布注意交易資訊，OTC 指出，亞泰金屬將自今 (29) 日起至 11 月 11 日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業 (約每 5 分鐘撮合一次)，券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達 10 交易單位或多筆累積達 30 交易單位以上時，將預收款券。

亞泰金屬總經理黃源財。(鉅亨網記者張欽發攝)

亞泰金屬最新自結獲利資訊，2025 年 9 月營收 1.41 億元，單月稅後純益 1600 萬元，每股純益爲 0.59 元，就亞泰金屬在 8 月以來逐月公布的的單月獲利數來看，2025 年第三季稅後純益 5400 萬元，每股純益 1.99 元，前三季每股純益達 4.16 元。

亞泰金屬第三季營收達 4.21 億元，年增約 15.66%，單季自結稅後純益爲 5400 萬元，爲 5 季以來新高，季增 1.19 倍，年增 2.56 倍，每股純益 1.99 元。

亞泰金屬自結第三季獲利數加上 2025 年上半年財報計算，前三季營收爲 11.01 億元，稅後純益 1.12 億元，年減 4.67%，前三季每股純益達 4.16 元。法人估計，亞泰第四季營收及獲利可望挑戰第三季的水準。

亞泰金屬受惠銅箔基板 (CCL) 相關業者持續擴大產能布局，尤其多數廠商積極推進海外設廠進程，以強化供應韌性與區域服務能力，帶動集團旗下高階 CCL 含浸設備訂單提升。