鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-10 14:44

‌



現貨黃金價格亞市周一 (10 日) 強勢上漲近 2%，為連續第二個交易日走高。金價受到市場對聯準會在 12 月可能再次降息的預期所支撐，同時一連串疲軟的經濟數據，也加劇了全球經濟放緩的擔憂。

降息預期與經濟擔憂推動金價上揚 現貨金價突破4070美元關口(圖:shutterstock)

截至台北時間約 14:37，現貨黃金報每盎司 4077.06 美元，上漲 1.93%。

‌



KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 指出，儘管聯準會淡化了發生的可能性，但交易員仍看好黃金，預期下個月可能出現降息。非孳息的黃金資產在低利率環境和經濟不確定時期往往表現良好。根據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場參與者目前認為 12 月降息的可能性達 67%。

推動金價上揚的另一個主要因素，是美國經濟表現疲軟。上周數據顯示，美國經濟在 10 月出現了大幅裁員，創 20 多年同期新高，主要損失來自政府和零售業。分析師認為，由於企業實施成本削減並採用人工智慧，導致公告裁員人數激增。

此外，上周五的調查顯示，在擔憂美國史上最長的政府關閉 (為期 40 天) 所帶來的經濟影響之下，美國消費者信心在 11 月初跌至近 3 年半以來的最低水準。

華盛頓的僵局似乎即將結束。上周日，美國參議院似乎準備推進一項旨在重啟聯邦政府、結束關閉的措施。Waterer 表示，雖然關閉似乎正邁向結束，但隨之而來的是對關鍵經濟指標的能見度提高，這些指標自關閉開始後一直難以取得。

海外華人銀行投資策略師 Vasu Menon 表示，當政府停擺風險消退時，投資者通常會將注意力轉回聯準會的政策前景。如果結束關閉能夠釋放被延遲的經濟數據，且數據顯示增長正在放緩，將為聯準會提供更早放鬆政策的空間。