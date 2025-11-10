黃金都不香了？為了找銻 阿拉斯加掀起新一輪採礦熱

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-10 04:30

隨著美國對關鍵礦產的渴求加劇，昔日淘金聖地阿拉斯加正成為關鍵礦產爭奪前沿。

為了找銻，阿拉斯加掀起新一輪採礦熱。（圖：Shutterstock）

然而，這名資深淘金者隨手就將岩石丟開，因為他和團隊的地質學家正在尋找的是一種更稀缺的資源——銻。這是一種在國防工業中用途廣泛的元素，也是美中貿易爭端的核心之一。

銻經常出現在金礦中，直到不久前，美國的淘金者還把它們當廢料處理。但這種情況從去年開始發生變化。

隨著中國對美方挑起的貿易戰採取反制、收緊關鍵礦產出口管制措施，美國軍工等領域猶如被掐住命門。銻供應變得緊張，價格比兩年前漲了四倍，這讓使用銻來強化子彈和穿甲彈的美國防務公司陷入困境，而此時，他們正急於補充因以哈和烏克蘭戰爭消耗的武器庫存。

全球有 60% 的銻產自中國，其餘主要來自俄羅斯、塔吉克和緬甸。

《華爾街日報》稱，上月底中美同意將貿易休戰期延長一年，白宮此後聲稱，中國將恢復銻等關鍵礦產出口，但中方並未確認。