黃金都不香了？為了找銻 阿拉斯加掀起新一輪採礦熱
鉅亨網編譯鍾詠翔
隨著美國對關鍵礦產的渴求加劇，昔日淘金聖地阿拉斯加正成為關鍵礦產爭奪前沿。
「阿拉斯加新一輪採礦熱瞄準比黃金更令人垂涎的資源。」《華爾街日報》上周六（8 日）以此為題，稱眼下美國和西方國家的礦業公司爭相在阿拉斯加尋找銻資源。
在美國阿拉斯加州的一處礦區，羅德 · 布萊克斯塔德（Rod Blakestad）用他的鎬頭敲開了一塊閃亮的岩石，他發現這裡面是石英，意味著岩石中可能含有黃金。
然而，這名資深淘金者隨手就將岩石丟開，因為他和團隊的地質學家正在尋找的是一種更稀缺的資源——銻。這是一種在國防工業中用途廣泛的元素，也是美中貿易爭端的核心之一。
「如果我們是在找黃金，現在肯定會擊掌慶祝。」布萊克斯塔德說。
銻經常出現在金礦中，直到不久前，美國的淘金者還把它們當廢料處理。但這種情況從去年開始發生變化。
隨著中國對美方挑起的貿易戰採取反制、收緊關鍵礦產出口管制措施，美國軍工等領域猶如被掐住命門。銻供應變得緊張，價格比兩年前漲了四倍，這讓使用銻來強化子彈和穿甲彈的美國防務公司陷入困境，而此時，他們正急於補充因以哈和烏克蘭戰爭消耗的武器庫存。
全球有 60% 的銻產自中國，其餘主要來自俄羅斯、塔吉克和緬甸。
《華爾街日報》稱，上月底中美同意將貿易休戰期延長一年，白宮此後聲稱，中國將恢復銻等關鍵礦產出口，但中方並未確認。
業界專家也尚未看見中國銻出口恢復的跡象，他們預料，銻出口短期內不會恢復到以前的水準，尤其是軍用領域，全球銻價仍維持在高點。
