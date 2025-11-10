〈焦點股〉晟銘電AI伺服器訂單旺 Q3獲利年增逾3成 觸及漲停

伺服器機殼廠晟銘電 ( 3013-TW ) 受惠 AI 伺服器需求暢旺，相關訂單成長，帶動第三季稅後純益 2.17 億元，季對季、年對年皆成長，其中年增超過 3 成，激勵晟銘電今 (10) 日漲勢凌厲，大漲逾半根停板，一度觸及漲停板未鎖住。

晟銘電早盤以 127 元開平盤，雖一度翻黑跌至 126.5 元，不過隨後翻紅一路上攻，觸及漲停板 139.5 元未鎖住，截至 11 點，股價暫報 139 元，進逼漲停板，成交爆量超過 2.7 萬張。

晟銘電原先受到 Sidecar 出貨遞延影響營運，不過近期已解決出貨瓶頸，法人預估，第四季將伺服器客戶將恢復拉貨動能。法人也指出，晟銘電取得的 Meta(META-US)Minerva 專案機櫃與機殼訂單，將於年底出貨，可望帶動營運。另外，Meta 將在 3 年內斥資 6000 億美元，強化 AI 基礎建設，AI 需求強大，晟銘電也有望受惠。