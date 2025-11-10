〈焦點股〉晟銘電AI伺服器訂單旺 Q3獲利年增逾3成 觸及漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 受惠 AI 伺服器需求暢旺，相關訂單成長，帶動第三季稅後純益 2.17 億元，季對季、年對年皆成長，其中年增超過 3 成，激勵晟銘電今 (10) 日漲勢凌厲，大漲逾半根停板，一度觸及漲停板未鎖住。
晟銘電早盤以 127 元開平盤，雖一度翻黑跌至 126.5 元，不過隨後翻紅一路上攻，觸及漲停板 139.5 元未鎖住，截至 11 點，股價暫報 139 元，進逼漲停板，成交爆量超過 2.7 萬張。
晟銘電原先受到 Sidecar 出貨遞延影響營運，不過近期已解決出貨瓶頸，法人預估，第四季將伺服器客戶將恢復拉貨動能。法人也指出，晟銘電取得的 Meta(META-US)Minerva 專案機櫃與機殼訂單，將於年底出貨，可望帶動營運。另外，Meta 將在 3 年內斥資 6000 億美元，強化 AI 基礎建設，AI 需求強大，晟銘電也有望受惠。
晟銘電第三季營收 24.7 億元，季減 5.98%，年減 7.25%；毛利率 19.43%，季增 2.8 個百分點，年增 3.36 個百分點；營益率 10.24%，季增 1.49 個百分點，年增 0.67 個百分點；稅後純益 2.17 億元，季增 93.75%，年增 32.32%，每股純益 1.06 元。
晟銘電今年前三季營收 75 億元，年增 11.49%；毛利率 17.47%，年增 2.01 個百分點；營益率 9.09%，年增 0.86 個百分點；稅後純益 5.01 億元，年增 15.4%，每股純益 2.44 元。
