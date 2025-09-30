中菲行總座由施振昇擔任 拚擴展整合式物流服務

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 19:24

‌



貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (30) 日召開董事會並決議，由於總經理邱鈞榮自今日起屆齡退休，新任總經理由中菲行國際物流集團執行長施振昇擔任。

中菲行總座由施振昇擔任。(圖：中菲行提供)

中菲行表示，展望未來，除了在空運領域具有長期耕耘堅強實力，也將藉由海運與合同物流業務的快速成長，持續擴展整合式物流服務。

‌



施振昇 1988 年加入中菲行，並於 1991 至 2003 年間擔任舊金山分公司經理和總經理，在 Vizio 擔任了兩年的資深供應鏈總監後，於 2005 年回到中菲行擔任北美地區市場總監，2012 年晉升為副總裁兼全球客戶經理，並於 2016 年轉調新加坡，負責領導拓展東協市場。

2019 年施振昇被任命為執行管理委員會 (EMB) 成員，著重於空運業務，於 2022 年 7 月調回至中菲行美國分公司，擔任 EMB 經營執委長兼中菲行美國子公司總裁，自 2023 年 12 月被任命為執行長，領導集團的業務管理與發展。

施振昇表示，中菲行定位是「最具有競爭力的國際物流服務公司」，公司未來發展方向與計畫包括有善用人工智慧推動數位轉型 、策略性拓展區域市場 、 穩健的國際財務管理 、人才培育與組織靈活性、實踐企業永續發展和永續航空燃料合作計劃等。

而對於供應鏈移轉，中菲行說明，自 1971 年創立以來，在東南亞深耕 45 年、在印度深耕 15 年，隨著越來越多企業在「中國 + 1」策略下將生產拓展到中國以外的地區，成熟的物流服務更顯競爭優勢。