光隆1-10月營收68.84億元轉爲正成長 年增1.37%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-10 14:38

‌



戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (10) 日公布最新營收資訊， 2025 年 10 月營收 6.20 億元，月減 12.1%，年增 14.13%；累計 1-10 月營收 68.84 億元，年增 1.37%，正式轉為正成長。光隆表示，在今年受關稅與匯率波動干擾的環境下，能僅靠核心本業即回到正成長，顯示營運韌性與產品組合優化的成效。

光隆董事長詹賀博。(鉅亨網記者張欽發攝)

光隆在各事業群表現方面，10 月成衣營收 3.87 億元，年增 14%，營收占比維持在 60% 以上，持續為整體營運的主要動能；羽絨營收 7085 萬元，年增 35%，反映羽絨價格上升；家紡營收 1.58 億元，年增 5%，月減 15%，維持穩健表現。

‌



光隆截至 10 月整體接單率已接近甚至超過全年目標，主力客戶全年預期仍有高個位數成長，新客戶則成長約 25%，占比維持在 11% 左右，且多數新客戶訂單已翻倍成長，顯示客戶結構持續優化。成衣部門除維持 OEM 優勢外，也持續強化 ODM 能量，並推進多產地布局，隨孟加拉新產能預計於年底開出，明年成衣業務可望維持雙位數成長。

光隆 2025 年第三季營收 21.65 億元毛利率 18.66%，季增 1.76 個百分點，年增 0.75 個百分點，第三季稅後純益 2.11 億元，賺贏上半年總和，季增 1.08 倍，年增 51.24%，每股純益 1.4 元。