若川普關稅被推翻會發生什麼事？花旗：通膨降、小型股升、「這兩國」貨幣嗨漲

2025-11-10

一場圍繞美國總統川普關稅權力的法律角力，正悄悄撬動全球市場神經，花旗出具最新研究報告指出，市場對川普政府動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅的勝訴預期已大幅降溫，最高法院初步聽證會釋放不利信號後，最新預測數據顯示川普政府勝率已從 40% 驟降至 27%。

（圖：Shutterstock）

美國最高法院上周針對 IEEPA 關稅案舉行首次聽證會，法官們在會上初步發言被解讀為對政府不利。花旗分析指出，若此類關稅被裁定無效，短期恐觸發三重市場反應：美國通膨預期下行、小型股領漲股市、墨西哥披索 (USDMXN) 與巴西雷亞爾 (USDBRL) 等新興市場貨幣走強。

但投資人必須警惕「曇花一現」的可能，即使 IEEPA 關稅被否決，政府仍有其他法律工具重啟關稅。

美國財長貝森特雖對裁決表樂觀，卻透露已備好替代方案，包括依據第 122 條款 (150 天內徵收 15% 廣泛關稅)、第 338 條款 (對歧視美國商業國家徵收 50% 關稅)，甚至試圖將關稅包裝為「許可費」，即便後者已遭部分法官質疑。這意味著關稅壓力恐換殼延續，市場提振難言長久。

若 IEEPA 關稅真被推翻，美國實際有效關稅率 (ETR) 料將從上月 12.5% 回落至 9%，原協議全面實施後曾估至 15.3%。

花旗認為，越南、墨西哥將成短期最大贏家，因這兩個國家對美貿易依賴度高且受 IEEPA 衝擊最重，印度因為未跟美國達成協議，關稅則有望從 50%(目前因俄油制裁暫降至 25%) 大幅下調，歐盟與英國則受益有限。

市場已提前「預演」此一預期，上周三 (日) 聽證會舉行時，墨西哥披索、巴西雷亞爾兌美元上漲，與「贏家」分析吻合，對關稅敏感的羅素 2000 小型股漲幅超過標普 500 指數，1 年期通膨互換收益率下跌超 5 個基點，反映出市場迅速消化商品通膨壓力減弱的訊號。