12億下載量+5.3億月活！拼多多Temu今年前10月霸榜全球電商雙冠 創跨境電商史紀錄

拼多多 (PDD-US) 旗下跨境電商平台 Temu 的全球擴張神話，正以一個個亮眼數據持續刷新產業認知。根據 Sensor Tower 最新發表的《2025 年購物季電商應用市場洞察》，Temu 今年前 10 月登頂全球電商應用下載榜與月活躍用戶成長榜雙冠王。全球累計下載量截至上月突破 12 億，8 月單月活躍用戶達 5.3 億，創下跨國電商史新紀錄。

（圖：Shutterstock）

數據顯示，Temu 今年連續第三年包辦全球購物應用下載榜首，2023 年、2024 年同樣奪冠，北美、拉丁美洲、中東、非洲等多地市場亦蟬聯同類榜單首位。

Temu 的崛起，始於一場精準的「低價 + 行銷」閃電戰。平台誕生之初便鎖定北美，，尤其美國市場，以「極致性價比」為核心武器，透過全託管模式整合供應鏈，降低商家營運門檻，集中議價權強化低價優勢。

此外，Temu 也豪擲行銷費用，用「Shop like a billionaire」洗腦口號與「美國春春」超級盃打開知名度。

2023 年，Temu 以 1400 萬美元兩度買下超級盃 30 秒廣告時段，播出當晚下載量激增 45%、日活成長 20%，去年更斥資 1.5 億元再投超級盃，徹底打響全球品牌。

這種「燒錢換市場」的策略成效顯著，推動 Temu 從美國迅速滲透歐洲，英國、德國、法國等多國站點相繼上線。華創證券預測，2024-2025 年，美歐市場將為 Temu 貢獻超 70% 的商品成交額 (GMV)。

但 Temu 的野心遠不止於此。隨著北美、歐洲市場漸趨飽和，拉丁美洲、東南亞、非洲等新興市場成為新成長引擎。根據 Sensor Tower 數據，拉丁美洲貢獻了 Temu 近三成下載量，非洲市場下載量暴漲 168%，巴西以 84% 的增速登頂最大單一市場，奈及利亞更是激增 84 倍躋身全球第三。這些地區的消費者對低價商品需求旺盛，Temu 高性價比恰好契合，使其成為「新興市場收割機」。

高速擴張背後，Temu 的營運模式也持續進化。初期全代管模式雖快速吸引賣家，卻難以適應大件商品及複雜關稅政策。為此，平台推出半託管模式，由商家負責中國國內倉儲與國際物流，平台主導商品上架與客服，既豐富品類又提升物流效率。

針對美國，Temu 進一步升級出 Y2 模式，允許賣家從中國直髮美國，清關後由指定物流完成尾程配送，避免海外倉庫存壓力，但對賣家物流能力提出更高要求。去年起，Temu 試辦「本地對本地」計畫，在 30 多個市場招募本地賣家，縮短配送時間、降低成本，近期更開放巴西本地賣家進駐。

為突破「低價標籤」，Temu 今年 3 月推出第三方平台模式，允許商家自主選品、定價、營運，平台僅收佣金，瞄準高客單價與品牌化商品。從全託管到半託管，從本地賣家到第三方平台，Temu 正建構覆蓋全場景的多元生態，既保留低價優勢，又提升品質與多樣性，為長期發展築基。

然而，風光背後風險暗湧。北美、歐洲市場的關稅壁壘與貿易政策變動，已導致 Temu 成長放緩。全球電商巨頭亞馬遜推出 Amazon Haul 低價商店、「低價免郵」服務正面競爭；TikTok Shop 以「直播帶貨 + 演算法推薦」搶佔社群電商心智，Shein 等新興業者亦虎視眈。

對 Temu 來說，全球化是場持久戰，當前成功源自於對不同市場需求的精準適配，用低價叩開新興市場大門，用模式迭代鞏固優勢，用生態多元化抵禦競爭，但如何在高速擴張中平衡速度與合規，如何在巨頭環伺中保持創新力，將是 Temu 下一階段的關鍵命題。