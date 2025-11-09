鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-09 04:30

曾經以省油耐用且經濟實惠而著稱的韓系車，如今正在被中國消費者遺忘。市佔率已經從 2013 年的 8.8%，降到 2024 年的 1%。這一年，現代與起亞在中國一共賣了 32 萬輛新車，僅相當於比亞迪月銷量九成。

韓系車市佔率降到1%，正被中國市場淘汰。（圖：界面新聞）

「過去，我們店一個月能賣 600 台車，在全國名列前茅。如今，每個月銷量只剩 100 多台。」在北京現代工作了十多年的銷售人員鄭鵬說，這些年來，身邊同事來來往往，有的去了自主品牌，有的去了「新勢力」，唯有他留守至今。

‌



據《界面新聞》周六（8 日）報導，十多年前，北京現代旗下的索納塔、伊蘭特憑藉節油耐用、維修成本低的優勢，成為北京、重慶等城市的出租車主力車型，逐步取代了「老三樣」（捷達、富康、夏利），迅速建立良好口碑，佔領市場。

現在，找到一家韓系品牌的經銷商都要費一番功夫。鄭鵬稱：「巔峰時期，現代品牌僅在北京就有 28 家經銷商，目前就剩下三四家了。其中還有兩家不想賣車，就靠給老車主做維修保養維持經營。因為賣車不光不賺錢，甚至可能還會賠錢。」。

統計數據顯示，北京現代 4S 店數量已從 2013 年的 700 多家銳減至 200 多家。僅 2020 年至 2023 年，北京現代的經銷商數量就減少超過 300 家，幾乎每年都有 100 餘家經銷商撤店。

與此同時，北京現代的五家工廠也縮減至一家，僅剩順義基地維持生產。

在傳統品牌深陷困境之際，韓系品牌的高端化嘗試也未能實現突破。現代汽車旗下高端品牌捷尼賽思（Genesis）自 2020 年入華以來，始終未能獲得市場認可。

隨著「賣一台賠兩台」的問題在捷尼賽思內部發酵，韓國總部於 2023 年 11 月派遣專項審計組，全面審查中國區過往支出，重點核查營銷費用合理性及虧損原因。

時任捷尼賽思中國區執行長李哲（Wells Lee）曾表示：「進入中國三年，竟無一名捷尼賽思員工購買自家車輛。」

這意味著，曾在 2013 年創下年銷百萬紀錄的韓系車，如今在中國幾乎被遺忘在主流敘事之外。

不過，韓系品牌在中國市場舉步維艱，卻在全球表現持續領先。2024 年現代起亞集團銷量達 723 萬輛，連續三年位居全球第三，前兩名是豐田和福斯。