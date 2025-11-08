鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-08 12:40

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 週五表示，其低價電商服務「亞馬遜 Bazaar」（在美國稱為 Haul）已擴展至額外 14 個市場，加大與中國競爭對手 Shein 及拼多多旗下 Temu 在全球超低價商品市場的競爭。

台灣、香港也可以享受亞馬遜低價電商服務！亞馬遜Bazaar擴展額外14個市場。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，獨立運作的亞馬遜 Bazaar 應用程式提供與去年在亞馬遜主應用程式中推出的低價購物專區「亞馬遜 Haul」類似的商品。

亞馬遜表示，亞馬遜 Bazaar 將在其最新拓展的市場中提供多數價格落在 10 美元以下、部分甚至低至 2 美元的商品，商品種類涵蓋家居用品到時尚服飾等多個領域。

外媒分析認為，在美國總統川普加徵廣泛進口關稅後，低所得消費者對低價商品需求更為強烈，因此此舉有望吸引大量價格敏感客群。

亞馬遜 Bazaar 最初於去年在墨西哥上線，之後已拓展至沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，最新新增市場包括香港、菲律賓、奈及利亞及台灣等國家與地區。

亞馬遜表示，Bazaar 商品將由其全球物流中心直送各市場，再透過合作配送伙伴交付給消費者。

D.A. Davidson & Co 分析師 Gil Luria 表示，Amazon Bazaar 的推廣是亞馬遜國際擴張的重要進展，因為亞馬遜只有在確信能夠將業務規模擴大到足以取悅消費者並建立盈利業務的水準時，才會進入某個市場。

Luria 指出，亞馬遜在進入新國家與市場時，通常需要花上數年時間才能達到獲利。

該公司第三季國際業務收入達 409 億美元，若不計匯率影響，較去年同期成長 10%。

Luria 表示：「如果亞馬遜能夠建立起以極具吸引力的服務水準銷售少量超低價商品的業務，那麼它就可以將業務從核心的 23 個市場擴展到世界上幾乎所有其他國家。」

除了亞馬遜，Shein 與 Temu 也持續擴大海外市場。Shein 目前已在超過 160 個國家提供服務；Temu 則至少配送至 70 個國家。

然而，兩者在美國的業務受到打擊。川普政府近期取消了「800 美元免稅免關稅小額包裹（de minimis）」政策，使低價商品跨境免稅優勢受限。