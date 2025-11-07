鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調降至97元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至97元，調降幅度3%。其中最高估值125元，最低估值75元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀13位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Kratos Defense & Security Solutions Inc今(7日)收盤價為72.41元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌1.5%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
