鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為62.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.51元，其中最高估值0.65元，最低估值0.44元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(0.65)11.251.35
最低值0.44(0.44)0.620.741.15
平均值0.52(0.51)0.730.941.25
中位數0.51(0.5)0.70.891.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.20億17.53億20.64億22.64億
最低值12.72億14.25億16.23億17.74億
平均值12.91億15.11億17.76億20.19億
中位數12.85億15.00億17.54億20.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.67-0.02-0.29-0.070.11
營業收入7.48億8.12億8.98億10.37億11.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

