鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)EPS預估上修至0.51元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.5元上修至0.51元，其中最高估值0.65元，最低估值0.44元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.65(0.65)
|1
|1.25
|1.35
|最低值
|0.44(0.44)
|0.62
|0.74
|1.15
|平均值
|0.52(0.51)
|0.73
|0.94
|1.25
|中位數
|0.51(0.5)
|0.7
|0.89
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.20億
|17.53億
|20.64億
|22.64億
|最低值
|12.72億
|14.25億
|16.23億
|17.74億
|平均值
|12.91億
|15.11億
|17.76億
|20.19億
|中位數
|12.85億
|15.00億
|17.54億
|20.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.67
|-0.02
|-0.29
|-0.07
|0.11
|營業收入
|7.48億
|8.12億
|8.98億
|10.37億
|11.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至60元，幅度約9.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至54元，幅度約5.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至51元，幅度約4.08%
下一篇