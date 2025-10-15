search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至83.5元，幅度約4.37%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至83.5元，調升幅度4.37%。其中最高估值120元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Kratos Defense & Security Solutions Inc今(15日)收盤價為95.3元。近5日股價下跌4.37%，標普指數下跌1.05%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


KTOS

Kratos Defense & Security Solutions Inc95.3-1.02%

