鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kratos Defense & Security Solutions IncKTOS-US的目標價調升至88.5元，幅度約5.99%
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Kratos Defense & Security Solutions Inc(KTOS-US)提出目標價估值：中位數由83.5元上修至88.5元，調升幅度5.99%。其中最高估值125元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Kratos Defense & Security Solutions Inc評價：積極樂觀14位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Kratos Defense & Security Solutions Inc今(15日)收盤價為96.6元。近5日股價下跌5.99%，標普指數下跌1.05%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
