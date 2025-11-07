search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為101.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.68元，其中最高估值2.72元，最低估值2.55元，預估目標價為101.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.72(2.6)3.584.354.6
最低值2.55(2.55)2.843.62.61
平均值2.65(2.57)3.273.983.61
中位數2.68(2.56)3.343.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值75.79億83.25億87.53億83.93億
最低值73.93億76.78億80.82億49.31億
平均值75.08億80.21億83.50億66.62億
中位數75.09億79.64億83.81億66.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.643.062.532.082.16
營業收入36.77億49.31億49.21億49.25億49.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSGI

台股首頁我要存股
Somnigroup International Inc.91.25+2.55%

