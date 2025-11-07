鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.68元，其中最高估值2.72元，最低估值2.55元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.72(2.6)
|3.58
|4.35
|4.6
|最低值
|2.55(2.55)
|2.84
|3.6
|2.61
|平均值
|2.65(2.57)
|3.27
|3.98
|3.61
|中位數
|2.68(2.56)
|3.3
|4
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|75.79億
|83.25億
|87.53億
|83.93億
|最低值
|73.93億
|76.78億
|80.82億
|49.31億
|平均值
|75.08億
|80.21億
|83.50億
|66.62億
|中位數
|75.09億
|79.64億
|83.81億
|66.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|3.06
|2.53
|2.08
|2.16
|營業收入
|36.77億
|49.31億
|49.21億
|49.25億
|49.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
