全台移工政策將大鬆綁 統振金融科技服務平台受惠且高成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-09 10:39

‌



統振 (6170-TW) 在 QuickPay 小額移工匯款 APP 有效會員數持續攀升，有效帶動 1-8 月營收達 21.58 億元，年成長 15.11%，在全台移工政策鬆綁趨勢下，賴清德總統並提出家庭有 1 個小孩也能申請外籍幫傭，如政策獲執行，統振金融科技服務平台將添成長新動能。

統振總經理何明哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

統振 2025 年 8 月營收 2.72 億元，較 7 月營收 2.82 億元減少 3.36%，較去年同期 2.48 億元增加 9.75%，累計 2025 年 1- 8 月 21.58 億元，較去年同期 18.75 億元成長 15.11%。

‌



統振表示，受惠於台灣外籍移工人數屢創新高，帶動旗下 QuickPay 小額移工匯款 app 有效會員數持續攀升，延續穩健成長趨勢，是貢獻統振整體 8 月營收繳出連 26 個月年增率正成長態勢的關鍵因素。

觀察全國工業總會（工總）於近日發表《2025 年工總白皮書》，以「新局－立足台灣的全球經濟戰略」為題，提出 9 大議題及政策建議，特別針對「鬆綁移工政策」提出四大方向，包括擴大開放工業部門引進移工、提升各產業移工核配比率並降低附加就業安定費、延長移工在台年限並積極開發新來源國，以及開放移工外展以解決營造業缺工問題。

勞動部也強調「保障本國勞工就業機會」及「避免低薪定錨效應」是跨國勞動力調整原則，同時已啟動中階移工制度檢討，其中，外界關注的「中階移工核配比率 25％上限」鬆綁議題，也在研議方向之列，此移工政策鬆綁一旦落實，將有助移工人口規模直接擴大，帶動包括跨境金流、薪資代發、日常支付等龐大需求，為合法合規的小額移工匯款之金融科技服務平台 - 統振的 QuickPay 創造良好的業績成長動能。

展望 2025 年下半年，統振看好移工人數的長期穩定成長與政策鬆綁，龐大的勞動人口伴隨龐大的金融需求，包括薪資匯款、支付帳務、跨境金流及生活金融服務，統振多年深耕的支付平台與技術優勢，將可望成為此波紅利的最大受惠者，奠定營運持續成長的基礎。

統振近年積極推進「生活金融服務平台」策略，積極與東南亞地區銀行深化合作、與不同生活服務相關產業的合作夥伴積極洽談合作空間，強化線上與線下支付管道的整合，並逐步推展多元加值服務，打造更完整的移工金融生態圈，推動整體服務升級。統振強調，公司將堅持穩健經營，持續擴大市場規模並提升服務能量，致力於鞏固其作為台灣外籍移工金融科技服務領導品牌的地位。

目前宏碁 (2353-TW) 對統振持股已加碼到 1.2 萬張，持股比例爲 12.44%，爲單一最大法人股東。