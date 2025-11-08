〈金融博覽會〉國壽「保險視圖」上線2周逾2萬客戶體驗 國泰世華「阿發」導入生成式AI

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-08 00:56

2025 台北國際金融博覽會 7 日盛大開幕，國泰金控 (2882-TW) 以「國泰金融未來城」為策展主題，攜手五大子公司以 AI 技術為主軸展出多項創新金融服務與商品，其中，國泰人壽今年領先業界推出全新數位平台「保險視圖」，協助保戶全面掌握個人保障輪廓，解決過往保單資訊分散、查找不易的痛點；國泰世華銀行「升級版智能助理阿發」導入生成式 AI，不再只是回答制式問題，而是真的讀懂客戶口語化的提問，給予更貼切恰當的回覆。

2025 台北國際金融博覽會登場，國泰金控今年以「國泰金融未來城」為策展主題。(圖/國泰金控提供)

國泰人壽推出「保險視圖」以「有、缺、補」為三大核心，整合個險與團險資訊，依據基礎醫療、意外、癌症、重大疾病、長照與壽險等 6 大保障類別，歸納保戶所有保單，並以圖表呈現保障缺口比例，且透過 AI 推薦或熱門推薦功能，協助保戶快速補足保障缺口。

國壽副總林佳穎表示，「保險視圖」上線 2 周多已吸引逾 2 萬名客戶體驗，反應熱烈，若保戶不確定自身保障狀況，只需登入國泰人壽 APP 或網站，即可一目了然所有保單內容，並獲得 AI 智能建議。

事實上，國泰人壽早在兩年前即推出「資產視圖」，可讓客戶即時查詢投資型與外幣保單的資產狀況，林佳穎指出，今年 4 月初川普關稅引爆金融市場動盪，當時一天之內湧入 6 萬多客戶上來查詢個人資產是否縮水，顯見這項服務相當有感，此次再進一步推出「保障視圖」，讓保戶同時掌握「資產」與「保障」二大面向，實現數位化、全方位的保險管理。

不僅如此，國泰人壽也領先同業，將人臉辨識全面導入投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，客戶僅需註冊一次人臉，就能以人臉辨識取代大部分的簽名、繳回親簽確認書紙本等，縮短作業時間，並強化安全性。

林佳穎說明，人臉辨識服務自 7 月啟動試辦，預計 12 月出試辦，目前使用者反應踴躍，包括客戶及業務員都給予高度肯定。該服務只需「一張臉、兩個簽名」，即可完成身份確認，大幅減少過往需簽署 8 至 13 次的繁瑣手續，平均 3 分鐘即可完成投保，這也是疫情期間「遠距投保」服務的延伸。

林佳穎指出，對於部分長者或是會有手抖症狀的客戶而言，相當抗拒反覆簽名的動作，因此，刷臉減少簽名次數的服務廣受這些客群的好評，目前約有 95% 使用者為國壽保戶，其餘 5% 未來也有可能成為國壽的保戶。

她強調，「在數位化的發展上，最重要的就是核身與意思表示。」國壽也將彙整試辦反饋意見，提供給主管機關參考，期盼相關法規修正後，能夠落地讓全業界使用人臉辨識投保服務。

另外，保戶經常使用的「國泰人壽 App」已升級至 3.0 版本，用戶數已突破 340 萬，改版最大亮點為「家庭保單管理」功能，用戶可輕鬆掌握全家人的保單資訊。

甫於國泰金控技術年會上首度亮相的國泰世華「升級版智能助理阿發」亦同步登場。智能助理「阿發」自 2018 年推出以來，已成為客戶的 24 小時隨身金融夥伴，近三年國泰世華「阿發」的累積互動人次，相當於與全台灣每位民眾深度對話兩次，足見其高使用頻率與用戶黏著度。