緯穎前三季營收與獲利皆倍數成長創高 砸4.5億美元對美墨子公司增資

緯穎 ( 6669-TW ) 今 (7) 日公告最新財報，今年前三季營收 6582.23 億元，稅後純益 373.27 億元，每股純益 200.85 元，3 項財務數字皆倍數成長，並同步創歷史新高紀錄。此外，再對美國與墨西哥子公司增資，總金額達 4.5 億美元(約 新台幣 139.44 億元)。

另外，緯穎將持續投資並深化運算、散熱節能等相關技術與產品開發，因應客戶長期需求成長及營運資金需求，此次董事會也通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為 20 億美元，發行期間 5 年，並視市場狀況及公司需求進行發行。