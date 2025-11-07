緯穎前三季營收與獲利皆倍數成長創高 砸4.5億美元對美墨子公司增資
鉅亨網記者劉玟妤 台北
緯穎 (6669-TW) 今 (7) 日公告最新財報，今年前三季營收 6582.23 億元，稅後純益 373.27 億元，每股純益 200.85 元，3 項財務數字皆倍數成長，並同步創歷史新高紀錄。此外，再對美國與墨西哥子公司增資，總金額達 4.5 億美元(約新台幣 139.44 億元)。
緯穎第三季營收 2668.24 億元，季增 20.87%%，年增 1.73 倍；毛利率 8.8%，季增 0.2 個百分點，年減 1.9 個百分點；營益率 7.3%，季增 0.1 個百分點，年減 0.7 個百分點；稅後純益 154.11 億元，季增 27.13%，年增 1.44 倍，每股純益 82.92 元。
緯穎今年前三季營收 6582.23 億元，年增 1.69 倍；毛利率 8.7%，年減 2.1 個百分點；營益率 7.2%，年減 0.8 個百分點；稅後純益 373.27 億元，年增 1.37 倍，每股純益 200.85 元。
緯穎董事會通過增資子公司 Wiwynn Technology Corporation 2.5 億美元 (約新台幣 77.47 億元)，以及 Wiwynn Mexico, S.A. de C.V. 2 億美元 (約新台幣 61.97 億元)，用於美國德州廠房、墨西哥新承租廠房裝修、先進液冷與基礎電力設備。
另外，緯穎將持續投資並深化運算、散熱節能等相關技術與產品開發，因應客戶長期需求成長及營運資金需求，此次董事會也通過發行第二次海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定為 20 億美元，發行期間 5 年，並視市場狀況及公司需求進行發行。
緯穎今天同步公告 10 月營收 912.64 億元，月增 5.7%，年增 1.58 倍；累計前 10 月營收 7494.87 億元，年增 1.67 倍。
