市場不確定因素攪局 華新Q4展望保守

華新說明，台灣市場的不銹鋼事業受到關稅影響，復甦步調緩慢，但在原料價格支撐下，整體行情維持穩定；中國市場方面，反內捲政策發布新一輪鋼鐵產能限制，但整體製造業動能不足，預期第四季仍位處低谷；歐洲市場則因暑休結束，業績可望小幅回升，而歐盟也將提出新鋼鐵貿易保護政策，預期相關影響將在明年中逐步顯現。