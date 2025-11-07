市場不確定因素攪局 華新Q4展望保守
鉅亨網記者劉玟妤 台北
華新 (1605-TW) 今 (7) 日召開法說會，總經理潘文虎表示，受到關稅、製造業動能不足等不利因素影響，不銹鋼事業仍處低谷，資源事業維持保守展望，電線電纜事業則持續受惠台電強韌電網計畫，整體表現將與第三季相當。
華新說明，台灣市場的不銹鋼事業受到關稅影響，復甦步調緩慢，但在原料價格支撐下，整體行情維持穩定；中國市場方面，反內捲政策發布新一輪鋼鐵產能限制，但整體製造業動能不足，預期第四季仍位處低谷；歐洲市場則因暑休結束，業績可望小幅回升，而歐盟也將提出新鋼鐵貿易保護政策，預期相關影響將在明年中逐步顯現。
資源事業方面，華新提到，受到印尼鎳礦政策影響，預期原料成本上揚，但下游需求未見改善，全球鎳市場供過於求，第四季維持保守看法。
至於電線電纜事業，持續受惠台電強韌電網計畫，線纜出貨穩健成長，雖房市降溫導致宅用線需求趨緩，但 AI 相關產業需求暢旺，帶動線纜工程用線成長，預期第四季表現將持平。
華新第三季營收 411 億元，季減 11%，年減 6%；毛利率 4.8%，季減 2.5 個百分點，年減 1.1 個百分點；營益率 - 1.6%，較第二季及去年同期轉負；稅後純益 10 億元，季增 1.04 倍，年增 1.8 倍，每股純益 0.23 元。
華新今年前三季營收 1323.83 億元，年減 0.21%；毛利率 6.8%，年減 0.22 個百分點；營益率 1%，年減 0.7 個百分點；稅後純益 16.45 億元，年減 51.2%，每股純益 0.52 元。
若以第三季各事業營收比重來看，不鏽鋼事業占 51%，電線電纜事業占 28%，資源事業占 18%。
