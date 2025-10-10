〈熱門股〉銅價飆升、台電強韌電網計畫挹注 華新起飛周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-10 08:45

全球第二大銅礦「印尼 Grasberg」礦場發生事故，市場擔心銅供應短缺，銅價於周三 (8 日) 一度觸及 16 個月以來高點，達 10815 美元，華新 (1605-TW) 受此消息激勵，加上台電強韌電網計畫挹注，本周大漲逾 2 成。

銅價飆升、台電強韌電網計畫挹注，華新起飛周漲逾2成。(圖：shutterstock)

華新本周漲 27.92%，最高漲至 32.85 元，重回 30 元關卡，並一舉站回 5 日線，周四 (9 日) 收 32.3 元，股價寫近 1 年以來新高。三大法人本周也大舉敲進華新，3 個交易日皆買超，本周合計買超 9.1 萬張。

除銅價上漲，華新也受惠台電強韌電網計畫持續釋單，近期釋出「161kV 交連 PE 電纜及附屬器材」標案，標案金額超過 190 億元，華新為得標廠商之一。另外，華新與丹麥大廠 NKT 合作，在高雄建置海底電纜生產工廠，預計今年底完工，並進入試車階段，可接軌政府離岸風電規劃時程。

華新 9 月營收 144.11 億元，月增 14.83%，年減 0.64%；第三季營收 412.36 億元，季減 10.93%，年減 5.64%；累計今年前三季營收 1324.07 億元，年減 0.15%。