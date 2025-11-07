營收速報 - 聯邦銀(2838)10月營收19.08億元年增率高達50.3％

search icon



聯邦銀(2838-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣19.08億元，年增率50.3%，月增率9.98%。

今年1-10月累計營收為168.25億元，累計年增率3.13%。

最新價為19元，近5日股價上漲2.43%，相關金融保險上漲0.37%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1101 張
  • 外資買賣超：+1137 張
  • 投信買賣超：-74 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 19.08億 50% 10%
25/9 17.35億 10% -11%
25/8 19.51億 9% 12%
25/7 17.47億 1% -9%
25/6 19.17億 15% 31%
25/5 14.58億 -14% -1%

聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收聯邦銀

