營收速報 - 聯邦銀(2838)10月營收19.08億元年增率高達50.3％
今年1-10月累計營收為168.25億元，累計年增率3.13%。
最新價為19元，近5日股價上漲2.43%，相關金融保險上漲0.37%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1101 張
- 外資買賣超：+1137 張
- 投信買賣超：-74 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|19.08億
|50%
|10%
|25/9
|17.35億
|10%
|-11%
|25/8
|19.51億
|9%
|12%
|25/7
|17.47億
|1%
|-9%
|25/6
|19.17億
|15%
|31%
|25/5
|14.58億
|-14%
|-1%
聯邦銀(2838-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為收受存款、辦理放款、票據貼現、匯兌、承兌、保證、開發信用狀業。務、買賣短期票券、投資、外匯業務、信託業務、財富管理及其他代。理業務等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
